Balkondan düşen 63 yaşındaki kadın kurtarılamadı
Konya’nın Kulu ilçesinde ikinci katın balkonundan düşerek yaralanan kadın hayatını kaybetti.
Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu belirtilen Satı Bircan (63), oturduğu evin ikinci kat balkonundan yere düştü.
Yaralanan Bircan, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Satı Bircan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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