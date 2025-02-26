Balkondan düşen 63 yaşındaki kadın kurtarılamadı

Konya’nın Kulu ilçesinde ikinci katın balkonundan düşerek yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Balkondan düşen 63 yaşındaki kadın kurtarılamadı
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İHA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 00:18

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu belirtilen Satı Bircan (63), oturduğu evin ikinci kat balkonundan yere düştü.

Yaralanan Bircan, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Satı Bircan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Etiketler: #konya #Balkon #Kadın

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