Balkondan düşen 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde altıncı kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 11:58
Balkondan düşen 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Hacıseyitali Mahallesi Seyyidharun Bulvarı'ndaki 8 katlı apartmanın altıncı katında oturan Hatice A. (70) balkondan düştü.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hatice A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadının cenazesi, Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

 


konya haberleri Balkon haberleri Kadın haberleri

İlgili Haberler

Mardin'de balkondan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mardin'de balkondan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Balkona konulan soba kovasından çıkan yangında 2 ev zarar gördü

Balkona konulan soba kovasından çıkan yangında 2 ev zarar gördü
Tatilde evlenme teklif etmişti: Balkondan düşerek öldü

Tatilde evlenme teklif etmişti: Balkondan düşerek öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

‘Bağış parası olarak verdim’

‘Bağış parası olarak verdim’
Kamyon hırsızlığı olayında detektif gibi çalışan mal sahibi, parçaları bir bir buluyor

Kamyon hırsızlığı olayında detektif gibi çalışan mal sahibi, parçaları bir bir buluyor
İmamoğlu’ndan Yerlikaya’ya sert tepki: ‘Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu?’

İmamoğlu’ndan Yerlikaya’ya sert tepki: ‘Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu?’
Hakemlerin toplantı korkusu!

Hakemlerin toplantı korkusu!
İsmailağa Cemaati'nde 'Cübbeli Ahmet' depremi... 'Mahremimizi ortaya saçıyor'

İsmailağa Cemaati'nde 'Cübbeli Ahmet' depremi... 'Mahremimizi ortaya saçıyor'
Fernando Santos’tan Semih Kılıçsoy’a büyük destek!

Fernando Santos’tan Semih Kılıçsoy’a büyük destek!
RTÜK Başkanı’ndan Mansur Yavaş’a yanıt

RTÜK Başkanı’ndan Mansur Yavaş’a yanıt
Galatasaray’da Serge Aurier’de hedef maç belli oldu!

Galatasaray’da Serge Aurier’de hedef maç belli oldu!