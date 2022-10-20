Balon kazasında tutuklanan pilot: '5 yolcu iniş pozisyonu kuralına uymadığı için düştü'
Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde 2 turistin hayatını kaybettiği sıcak hava balonu kazasında tutuklanan Mısırlı pilot Moustafa Mohamed Amin Khelidy'in verdiği ifadede, "Balon ile inmeden önce yolculara gerekli uyarıları yaptım. 5 yolcu iniş pozisyonu kuralına uymadığı için düştü" dediği öğrenildi. Kazada ölen Maria Christiana Baltrons (62) ile Dolors Masana'nın (64) cenazeleri, ülkelerine götürülmek üzere yola çıktı.
Nevşehir'de 2 gün önce sabah saatlerinde Kavak beldesinde Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkinden kalkış yapan özel bir şirkete ait balon, rüzgar nedeniyle Killik bölgesine sert iniş yaptı.
Balondaki turistlerden İspanya vatandaşları Maria Christiana Baltrons ile Dolors Masana hayatını kaybetti, Josefa Franco Gıl, Lourdes Beltran Sole ve Maria Mercedes Rier yaralandı.
Yaralılardan hastanede tedavisi süren Josefa Franco Gıl’ın yoğun bakımda olduğu, Lourdes Beltran Sole ile Nevşehir Devlet Hastanesi’ndeki Maria Mercedes Rier’in ise normal serviste tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Olayın ardından gözaltına alınan balon pilotu Moustafa Mohamed Amin Khelidy, tutuklandı.
KADIN TURİSTLER 21 KİŞİLİK KAFİLEYLE GELMİŞ
Kazada yaşamlarını yitiren 2 kadın turistin İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Llorent De Mar kasabasında yaşadıkları öğrenildi.
Kadın turistlerin 21 kişilik kafile ile Kapadokya'ya geldikleri belirtildi. Hayatını kaybeden 2 turistin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün cenazeleri ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktı. Kara yolu ile Ankara'ya götürülen cenazeler, ardından hava yoluyla ülkelerine gönderilecek.
"İNİŞ POZİSYONUNU ALAMADILAR"
Olayın ardından tutuklanan balon pilotu Khelidy'nin evli olduğu ve yaklaşık 10 yıldır Kapadokya'da balon pilotluğu yaptığı öğrenildi.
Khelidy'in verdiği ifade de "Zelve Ören Yeri mevkinden sabah saat 07.25'te 28 yolcu ile birlikte havalandık. Yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğun sonunda Kilik bölgesinde inişe geçtik. Balon ile inmeden önce yolculara gerekli uyarıları yaptım. İniş pozisyonu kuralına uymalarını söyledim. 5 yolcu iniş pozisyonu kuralına uymadığı için sepetten düştü. Maalesef kendileri iniş pozisyonunu alamadılar" dediği öğrenildi.
Khelidy'nin avukatının tutukluluk durumuna itiraz ettiği belirtildi.Hayatını kaybeden 2 kişi ile aynı tura katılan diğer kadın turistlerin, bütün güvenlik kurallarına uyduklarını söyledikleri bildirildi.
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