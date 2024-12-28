Bandırma'da feci olay: Otomobil, 11 yaşındaki çocuğun ayağının üzerinden geçti!
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, ayağının üzerinden otomobil geçen 11 yaşındaki Enes A. hastaneye kaldırıldı.
Feci kaza, evinden ekmek almak için çıkan Enes A., yolun karşısına geçmeye çalışırken meydana geldi.
AYAĞINI EZDİ
Görüş açı minibüs tarafından kapalı olan Enes A., yaklaşan otomobili fark edemedi. F.Ö.’nün (48) kullandığı otomobil, çocuğun sol ayağının üzerinden geçti.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Enes A.’YI Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.
Etiketler: #112 Acil #Balıkesir
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