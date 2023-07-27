Bandırma'da orman yangını!

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki ormana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 16:10
Bandırma'da orman yangını!
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saat 06.00 sıralarında kırsal Emreköy Mahallesi'ndeki ormanda çıktı.

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale için bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler 1 helikopter, 3 arazöz, 6 itfaiye aracı ve çok sayıda personelin müdahalesi ile 8 saat sonra kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


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