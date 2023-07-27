Bandırma'da orman yangını!
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki ormana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saat 06.00 sıralarında kırsal Emreköy Mahallesi'ndeki ormanda çıktı.
Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale için bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler 1 helikopter, 3 arazöz, 6 itfaiye aracı ve çok sayıda personelin müdahalesi ile 8 saat sonra kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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