Banka ATM’lerine saldırdılar! Polis inceleme başlattı...

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki bankaya ait bankamatiklerin ekranları, kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalandı.

İHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:27
Banka ATM’lerine saldırdılar! Polis inceleme başlattı...
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Adapazarı ilçesi Gar Meydanı üzerinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, meydan üzerinde bulunan ve aralarında yaklaşık 15 metre mesafe olan iki farklı bankaya ait bankamatiklerin ekranlarına saldırdı. 

Zarar gören bankamatikler hizmet veremez hale gelirken, polis konuya ilişkin çalışma başlattı.


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