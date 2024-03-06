Gece atıştırmaktan korkmayın! İşte yatmadan önce tüketebileceğiniz gıdalar...

Yayınlanma: 06.03.2024 - 16:18

Güncelleme: 06.03.2024 - 16:18

Metabolizmanın gece daha yavaş çalıştığı bir gerçek olsa da, karnınızın aç bir şekilde uyumanız tavsiye edilmez. Çünkü bu durum, sonrasında aşırı yeme isteğine ve bazen de rahat bir uyku çekmenizi engelleyen sindirim problemlerine neden olabilir. Gece boyunca aç kalmak, vücudunuzun enerji ihtiyacını karşılayamamasına ve sabah kalktığınızda düşük enerji seviyeleriyle başlamanıza yol açabilir. Bu nedenle, hafif bir atıştırmalık tüketerek veya hafif bir yemek yiyerek uyumak, sindirim sisteminize dinlenme fırsatı verirken, gece boyunca sizi rahat ettirecek ve daha iyi bir uyku deneyimi yaşamanıza yardımcı olabilir. Peki gece tüketilebilecek sağlıklı atıştırmalıklar nelerdir? İşte yatmadan önce tüketebileceğiniz gıdalar...

1. KİVİ:

Kivi, düşük kalorili ve çok besleyici bir meyvedir. Kivi 42 kaloridir. Günlük C vitamini ihtiyacının %71'ini içerir. Erkek ve kadınlarda günlük K vitamini ihtiyaçların sırasıyla %23 ve %31'ini içerir. Yeterli miktarda folat ve potasyumun yanı sıra birkaç eser mineral içerir. Ayrıca, kivi yemek sindirim sağlığınıza fayda sağlayabilir, iltihabı azaltabilir ve kolesterolünüzü düşürebilir. Bu etkiler, sağladıkları yüksek miktarda lif ve karotenoid antioksidanlardan kaynaklanmaktadır. Uyku kalitesini artırma potansiyeli üzerine yapılan araştırmalara göre, kivi aynı zamanda yatmadan önce yenebilecek en iyi yiyeceklerden biri olabilir.

2. CEVİZ:

Ceviz, popüler bir yemiş türüdür. 28 gramlık porsiyonda 1,9 gram lifin yanı sıra 19'dan fazla vitamin ve mineral sağlayan birçok besin maddesi bakımından zengindirler. Ceviz özellikle magnezyum, fosfor, manganez ve bakır açısından zengindir. Ek olarak ceviz, omega-3 yağ asitleri ve linoleik asit dahil olmak üzere harika bir sağlıklı yağ kaynağıdır. Ayrıca protein içeriği yüksektir bu sebeple iştahı azaltır. Ceviz ayrıca kalp sağlığını da artırabilir. Kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olan yüksek kolesterol seviyelerini düşürme yetenekleri üzerinde çalışılmıştır. Dahası, bazı araştırmacılar, melatoninin en iyi besin kaynaklarından biri oldukları için ceviz yemenin uyku kalitesini iyileştirdiğini iddia ediyor. Cevizlerin yağ asidi yapısı da daha iyi uykuya katkıda bulunabilir.

3. YULAFLI YOĞURT:

Yulafla karıştırılmış az yağlı yoğurt lezzetli ve doyurucu bir atıştırmalıktır, gece aç yatmamak için de ideal bir seçenektir. Her iki malzeme de sindirim sağlığına faydalıdır, bağırsak florasını korur ve hatta daha kolay uykuya dalmanıza bile yardımcı olur.

4. MUZ:

Yatmadan önce muz yemek, uyku kalitenizi artırabilir bile. İçerdiği potasyum, doğal bir kas gevşeticidir ve vücudunuzun uykuya geçmesini kolaylaştırabilir. Uzmanlar ayrıca, muzun içeriğindeki triptofanların da ruh halini iyileştirmeye ve uykuya dalmaya yardımcı olduğunu ifade ediyor.

5. ELMA:

İçeriğinde bol lif ve C vitamini barındıran elmayı, uyumadan önce yediğin zaman bedenini ve nefesini rahatlatır ve kolay uyumanı sağlar. Tatlı ihtiyacını karşılar ve seni gece boyunca tok tutar. Ayrıca yatmadan önce yenildiğinde beden ve zihin yorgunluklarını yatıştırır ve böylece çok daha rahat uykuya dalmana yardımcı olur.

6. BAL:

Çok bilinmese de bal da uyumaya yardımcı yiyecekler arasındadır. Akşamları bitki çayınıza veya ılık sütünüze ekleyeceğiniz bir çay kaşığı bal sizi gevşetip uyku hali oluşturacaktır. Özellikle muz ve süt ile karıştırdığınızda etkisini artırıp uyku öncesi rahatlığı yaşayabilirsiniz.

7. BADEM:

Kalp dostu bu kuruyemiş içerdiği triptofan ve kalsiyum sayesinde kasların rahatlamasını sağlar. Akşam yiyeceğiniz bir avuç badem uyumanıza yardımcı olacaktır.