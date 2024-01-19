Dolandırıcılık çetesine operasyon: ‘Parmak basarak’ dolandırdı
İstanbul'da otomobilini satmak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 23 şüpheli gözaltına alındı. Okuma yazma bilmeyen dolandırıcı şahsın ‘parmak basarak’ otomobili üzerine aldığı belirlendi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya kurulan örgüte üye olmak", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından açılan soruşturmada 23 kişilik şebekeye operasyon yapıldı.
Asayiş Şube müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından İstanbul'da 12, İzmir'de 11, Muş'ta 2, Manisa'da 2 ve Sakarya'da 1 olmak üzere toplam 28 adrese yapılan baskınlarda, ikisi kadın 23 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ile bir av tüfeği ele geçirildi.
İKNA YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin otomobillerini satmak için ilan veren kişilerle müşteri gibi irtibat kurdukları öğrenildi. Kurbanlarını "Biz esnafız, marketlerimiz var" gibi yalanlarla kandıran şüphelilerin satış için notere gidildiğinde "Para birazdan hesaba geçer, işlem yoğunluğundan para hesabınıza gelmemiştir, sen imzayı at para kolay" gibi sözlerle ikna ettikleri öğrenildi.
Mağdurların onlara inanarak satış için imza atmasının ardından şüphelilerin otomobillerle ortadan kayboldukları belirlendi. Şüphelilerin bazı olaylarda tereddüt eden kurbanlarına silah gösterdikleri de tespit edildi.
OKUMA YAZMA BİLMEYEN DOLANDIRICI PARMAK BASARAK OTOMOBİLİ ÜZERİNE ALMIŞ
Yapılan soruşturmada gözaltında bulunan bir kadın şebeke üyesinin otomobilin satış işlemi yapıldığı sırada noterdeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, okuma yazma bilmeyen kadının, noter görevlisinin önüne koyduğu evraklara parmak bastığı ve otomobilin satışını üzerine aldığı görüldü.
Polis, bir olayda da otomobili üzerine alan dolandırıcının kaçtığı görüntülere ulaştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, noter binasından koşarak çıkan şüphelinin peşinden dolandırılan kişilerin koştuğu görülüyor.
Operasyonlar sonucu benzer şekilde satışları yapılan 2 otomobil yediemin otoparkına çekilirken, 10 otomobile de satılamaz kaydı konuldu. Poliste işlemleri tamamlanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
- Gezeravcı ile ilgili çarpıcı iddia
- AKP'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu
- Hafize Gaye Erkan sessizliğini bozdu
- Erdoğan'dan Şimşek'e talimat!
- Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: İstikbal göklerdedir
- 'Giderlerse gitsinler' demişti...
- AYM'den 'ikramiye' kararı!
- Baba kalp krizinden, çocuk açlıktan öldü!
- Erdoğan’ın vicdanına yazılan dilekçe