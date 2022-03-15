Baraj şantiyesinde üzerine su motoru düşen işçi yaralandı
Adıyaman'da baraj şantiyesinde çalışırken üzerine su motoru düşmesiyle yaralanan işçi Edip Polat (38), hastaneye kaldırıldı.
İşçi Edip Polat'ın üzerine, çalıştığı sırada su motoru düştü. Olay, sabah saatlerinde Adıyaman- Çelikhan yolunun 15’inci kilometresindeki Koçali Barajı şantiyesinde meydana geldi.
Diğer işçilerin ihbarıyla şantiyeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Polat, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Tedaviye alınan Edip Polat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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