Barajda boru patladı... Su metrelerce havaya fışkırdı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde baraj borusunun patlaması sonucu tarım arazileri su altında kaldı. Patlayan borudan metrelerce yükselen su, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 15:30
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Olay, Dumlukuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Barajı'ndan tarım arazilerine su taşıyan DSİ'ye ait borulardan biri bilinmeyen nedenle patladı.

Fışkıran su metrelerce yüksekliğe ulaştı. Ekili tarım arazileri de su altında kaldı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde dakikalarca fışkıran suyun tarım arazisine aktığı görüldü.

Arazilerde su tahliye çalışmaları başlatıldı.


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