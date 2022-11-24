“Barınamıyoruz” diyen üniversiteliler hakim karşısında: Meşruluğumuz sorgulanamaz

24 Kasım 2022 Perşembe, 07:30

‘Barınamıyoruz’ eylemi yapmak isterken Ankara’da gözaltına alınan üniversite öğrencilerinin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Ankara 15’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Gençlerin sorunlarını dile getirmek için üniversite öğrencileri tarafından kurulan “Barınamıyoruz Hareketi” geçen yıl birçok eyleme imza atmıştı. Sokaklarda ve parklarda sabahlayarak gençlerin sorunlarını kamuyona aktaran üniversite öğrencileri, yurtların yetersiz oluşu ve ev kiralarındaki artışı protesto etmek için geçen yıl 12 Aralık’ta “Gençlerle yürü” sloganıyla Ankara’da eylem yapmak istedi.

Seslerini duyurmak için Ankara’ya giderken yolu kesilip gözaltına alınan öğrencilere 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. 46 öğrencinin yargılandığı davanın ilk duruşması dün 15’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Üniversite öğrencileri, sadece kendileri için değil, kentsel dönüşüm gerekçesiyle yerlerinden edilen Tozkoparan, Fetihtepe, Tokatköy’deki yurttaşlar için de bu eylemi yaptıklarını belirterek savunma yaptı.

‘BARINMA SORUNU BUDUR’

Savunmasını yapan üniversitelilerden Mert Batur, cemaat yurtlarındaki yaşanan sorunları hatırlattı. Batur, “Enes Kara, biz gözaltına alındıktan yaklaşık bir ay sonra kalmaya zorlandığı cemaat yurdunda gördüğü baskı ve karşı karşıya kaldığı geleceksizlik altında intihara sürüklendi. Arkadaşlarımızın üstüne kaldıkları yurtlarda inşaat malzemeleri düştü, yağmurda çatıları uçtu, yangında yangın merdivenleri kapatıldığı için yaralandılar. Daha dün Düzce’de bir deprem oldu, sabaha karşı herkes ayağa dikildi. Barınma sorunu işte budur. Ödenmesi imkansız ücretlere, yaşanması imkansız evlerde oturmak ve alınmayan önlemler sebebiyle can korkusuyla sabah karşı uykundan uyanmak. Biz yanıldıklarını kanıtlamak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum” dedi.

DAVA ERTELENDİ

Savunmasını yapan üniversitelilerden Arda Yüksel şunları söyledi: “Şimdi Ankara’ya olan bu yolculuğumuzun yasallığını bu mahkemede tartışacak. Ancak meşruluğumuz sorgulanamaz. Biz, bu anlattıklarımdan ve barınamayan milyonlardan meşruluğumuzu çoktan alıp çıkmıştık o yola. Dolayısıyla bu yolculuğun yargılanacak bir tarafı varsa o da ancak etkisizliğimiz olabilir. Bu yolculuğumuzu ancak yetişemediğimiz Enes Kara, evlerini yıkılmaktan kurtaramadığımız yoksul halk hakikatle yargılayabilir.” Savunma yapan üniversiteliler, öğrenci yurtlarındaki devam eden problemlere vurgu yaparak sorunların hâlâ çözülmediğinin de belirtti. Dava 22 Mart saat 11.00’e erteledi.