Barınma eylemi yapan öğrencilere dört ilde polis müdahalesi

İzmir, İstanbul, Ankara ve Eskişehir’de yurt ve ev kiralarına tepki göstermek için parklarda kalan üniversite öğrencilerine polis müdahele etti.

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2021 Çarşamba, 23:38
Barınma eylemi yapan öğrencilere dört ilde polis müdahalesi
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İzmir, İstanbul, Ankara ve Eskişehir’de yurt ve ev kiralarındaki pahalılığa tepki göstermek için parklarda kalan üniversite öğrencilerine polis müdahale etti.

İstanbul’da yağışlı havada çadır kurmak isteyen Kadıköy’deki üniversitelilere polis müsade etmedi. Eskişehir’de ise 6 öğrenci gözaltına alındı. İzmir ve İzmit’te öğrencilerin bulunduğu alanda polis öğrencileri çıkarmaya çalışıyor.

Kocaeli'ndeki öğrencilerin etrafını polis çevirirken Barınamıyoruz Hareketi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bize yatacağımız bankları bile çok görüyorlar! #Barınamayanlar ve çevresini saran gözaltı araçları, polisler... Arkadaşlarımız hala polislerin takibindeler. Gidecek yerimiz yok. Nereye kadar peşimizden geleceksiniz?" dedi. 

Hareket, Ankara'da da polisin baskısı ile karşı karşıya olduklarını söyleyerek herkesi desteğe çağırdı.


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