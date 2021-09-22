Barınma eylemi yapan öğrencilere dört ilde polis müdahalesi

22 Eylül 2021 Çarşamba, 23:38

İzmir, İstanbul, Ankara ve Eskişehir’de yurt ve ev kiralarındaki pahalılığa tepki göstermek için parklarda kalan üniversite öğrencilerine polis müdahale etti.

Bize yatacağımız bankları bile çok görüyorlar!#Barınamayanlar ve çevresini saran gözaltı araçları, polisler...



Arkadaşlarımız hala polislerin takibindeler. Gidecek yerimiz yok. Nereye kadar peşimizden geleceksiniz? #BARINAMIYORUZ

??KOCAELİ pic.twitter.com/mlyFPilDJk — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) September 22, 2021

İstanbul’da yağışlı havada çadır kurmak isteyen Kadıköy’deki üniversitelilere polis müsade etmedi. Eskişehir’de ise 6 öğrenci gözaltına alındı. İzmir ve İzmit’te öğrencilerin bulunduğu alanda polis öğrencileri çıkarmaya çalışıyor.

Kocaeli'nde #Barınamayanlar Cumhuriyet Parkı'nda buluştu. Yoğun polis baskısı ve tehdidiyle parklardan sürüldü. Arkadaşlarımız polis otoları ve sivil polislerce takip ediliyor.



Bizim evimiz yatağımız banklar. Herkesi barınamayanları sahiplenmeye çağırıyoruz! #Barınamıyoruz — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) September 22, 2021

Kocaeli'ndeki öğrencilerin etrafını polis çevirirken Barınamıyoruz Hareketi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bize yatacağımız bankları bile çok görüyorlar! #Barınamayanlar ve çevresini saran gözaltı araçları, polisler... Arkadaşlarımız hala polislerin takibindeler. Gidecek yerimiz yok. Nereye kadar peşimizden geleceksiniz?" dedi.

Hareket, Ankara'da da polisin baskısı ile karşı karşıya olduklarını söyleyerek herkesi desteğe çağırdı.