Gülşen'in avukatı Emre'den ilk açıklama: 'Karar usul ve yasaya aykırı'
Şarkıcı Gülşen'in avukatı Emek Emre tutuklama kararı hakkında "Böyle bir karar çıkmasını beklemiyorduk. Çok üzgünüz. Karar usul ve yasaya aykırıdır. Karara itiraz edeceğiz" dedi.
İmam hatiplilerle ilgili sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatılan ve bugün gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şarkıcı Gülşen'in avukatı Emek Emre, "Karar usul ve yasaya aykırıdır. Yasaların müvekkilim için adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını beklerdik" diyerek karara itiraz edeceklerini söyledi.
Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, avukat Emek Emre, Gülşen’in tutuklanması sonrasında Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı. Emre, şunları söyledi:
"Gülşen çok üzücü bir şekilde tutuklandı. Hepimiz çok üzgünüz. Yasaların müvekkilim için adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını beklerdik. Müvekkilimizin işlemiş olduğu bir suçu bulunmamaktadır. TCK 216'dan kendisi aleyhinde soruşturma başlatıldı. Bu suçun alt ve üst sınırlarına baktığımızda tutuklama tedbiri çok uygunsuz olmuştur. Bu usul ve yasaya aykırı olan kararın itiraz neticesinde kaldırılacağını umuyoruz. Yarın sabah itirazımızı ilgili mercilere ileteceğiz."
'TUTUKLAMA TALEBİ ORANTISIZ'
Gülşen’in kendisini güçlü hissettiğini belirten Emre, "Hepimiz üzgünüz. Böyle bir karar çıkmasını beklemiyorduk. Çünkü suçta ve cezada kanunilik önemlidir. Öngörmediğimiz bir durum vuku buldu. Eleştirisel boyutlar olabilir. Bu suç teşkil etmek zorunda değil. Bir hukukçu olarak istinat edilen suçun gerçekleşmediği kanaatindeyim. Savcılık ve sulh ceza makamları farklı değerlendirdi. Tutuklanma tedbirinin orantısız olduğunu düşünüyoruz” dedi.
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