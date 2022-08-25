Gülşen tutuklandı: Sosyal medya ayağa kalktı

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2022 Perşembe, 21:42
<p>Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözlerinin yer aldığı bir videonun yandaş medya tarafından hedef alınması sonrası sanatçı Gülşen hakkında soruşturma başlatılmıştı.</p>

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözlerinin yer aldığı bir videonun yandaş medya tarafından hedef alınması sonrası sanatçı Gülşen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

<p>Gözaltına alınan sanatçı savcılığa ifade verdi. İfadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Gülşen tutuklandı.</p>

Gözaltına alınan sanatçı savcılığa ifade verdi. İfadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Gülşen tutuklandı.

<p>Sanatçı Gülşen'in tutuklanmasının ardından birçok siyasi ve sanatçı sosyal medya hesabından tepki gösterdi.</p>

Sanatçı Gülşen'in tutuklanmasının ardından birçok siyasi ve sanatçı sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

<p>İşte o tepkiler;</p>

İşte o tepkiler;

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Gülşen Gülşen tutuklandı

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