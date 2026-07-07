Cumhuriyet Gazetesi Logo
Barış Pehlivan, hakkındaki iddialara yanıt verdi: 'Tetikçileriyle beni susturabileceğini, korkutabileceğini sanıyor'

Barış Pehlivan, hakkındaki iddialara yanıt verdi: 'Tetikçileriyle beni susturabileceğini, korkutabileceğini sanıyor'

7.07.2026 02:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Barış Pehlivan, hakkındaki iddialara yanıt verdi: 'Tetikçileriyle beni susturabileceğini, korkutabileceğini sanıyor'

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Pehlivan "Elindeki yetkiyi defalarca yaptığı belaltı operasyonlar için kullanan Furkan Torlak… Şimdi de tetikçileriyle beni susturabileceğini, korkutabileceğini, sindirebileceğini sanıyor. Sizin ağababalarınıza teslim olmadım. Size hiç olmam. Cesaretiniz varsa kendiniz karşıma çıkın!" ifadelerini kullandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, hakkında sosyal medyada yayılan "ısrarlı takip ettiği" iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pehlivan, şunları yazdı: 

"1- Hiç kimseyi taciz etmedim ve takip etmedim.

2- Sizin savcılarınız bile hakkımda takipsizlik kararı verdi. Haklılığım tescillendi. Gerçekler bu kadar.

3- Bu yalanı dile getiren herkes aşağılık, şerefsiz ve alçaktır.

4- Ben tetikçilerle değil onların iplerini tutanlarla uğraşırım.

5- Bir süredir ne tür işlerin peşinde olduğunu deşifre ettiğim Adalet Bakanı’nın gayrıresmi Basın Müşaviri Furkan Torlak… Daha önce grup seks ve uyuşturucu dosyasına adı karıştığı için Cumhurbaşkanlığı’ndaki görevinden istifa eden Furkan Torlak… Şimdi de elindeki yetkiyi defalarca yaptığı belaltı operasyonlar için kullanan Furkan Torlak… 

Şimdi de tetikçileriyle beni susturabileceğini, korkutabileceğini, sindirebileceğini sanıyor.

Sizin ağababalarınıza teslim olmadım. Size hiç olmam. Cesaretiniz varsa kendiniz karşıma çıkın!"

İlgili Konular: #Barış Pehlivan #Furkan Torlak

İlgili Haberler

Uyuşturucu soruşturması nedeniyle istifa etmişti: Furkan Torlak, Akın Gürlek'in basın müşaviri oldu!
Uyuşturucu soruşturması nedeniyle istifa etmişti: Furkan Torlak, Akın Gürlek'in basın müşaviri oldu! Mehmet Akif Ersoy dosyasında itirafçı beyanlarında adı geçen Furkan Torlak, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü’ndeki görevindeki istifasının ardından Gürlek'in basın müşaviri oldu.
‘Mehmet Akif Ersoy’ krizi büyüyor… Cem Küçük’ün iddialarına Furkan Torlak’tan yanıt: ‘Nasıl manipüle edildiğini de biliyorum’
‘Mehmet Akif Ersoy’ krizi büyüyor… Cem Küçük’ün iddialarına Furkan Torlak’tan yanıt: ‘Nasıl manipüle edildiğini de biliyorum’ Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından DMM’den istifa eden Furkan Torlak, iktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük’ün iddialarına yanıt verdi. Torlak, uyuşturucu testi için gönüllü olduğunu söyleyerek “Bu husumeti Ankara’da kimlerden aldığını ve nasıl manipüle edildiğini de biliyorum” dedi.
Furkan Torlak kimdir? Akın Gürlek'in basın müşaviri Furkan Torlak'ın önceki görevleri neler?
Furkan Torlak kimdir? Akın Gürlek'in basın müşaviri Furkan Torlak'ın önceki görevleri neler? Furkan Torlak'ın hayatı araştırılıyor. Mehmet Akif Ersoy dosyasında itirafçı beyanlarında adı geçen Furkan Torlak, Akın Gürlek'in basın müşaviri oldu. Peki, Furkan Torlak kimdir? Akın Gürlek'in basın müşaviri Furkan Torlak'ın önceki görevleri neler?
CHP’li Bulut’tan ‘Torlak’ tepkisi: ‘Keyfiliğin göstergesi’
CHP’li Bulut’tan ‘Torlak’ tepkisi: ‘Keyfiliğin göstergesi’ CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, uyuşturucu soruşturmasında adı geçtikten sonra İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Furkan Torlak’a Adalet Bakanlığı’nda resmi olarak basın müşavirliği görevi verilmeden oda tahsis edildiği iddialarına tepki gösterdi. Bulut, “Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu tablo, kurumsal yapının nasıl keyfiliğe teslim edildiğinin açık göstergesidir” dedi.