Barış Pehlivan, hakkındaki iddialara yanıt verdi: 'Tetikçileriyle beni susturabileceğini, korkutabileceğini sanıyor'

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, hakkında sosyal medyada yayılan "ısrarlı takip ettiği" iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pehlivan, şunları yazdı:

"1- Hiç kimseyi taciz etmedim ve takip etmedim.

2- Sizin savcılarınız bile hakkımda takipsizlik kararı verdi. Haklılığım tescillendi. Gerçekler bu kadar.

3- Bu yalanı dile getiren herkes aşağılık, şerefsiz ve alçaktır.

4- Ben tetikçilerle değil onların iplerini tutanlarla uğraşırım.

5- Bir süredir ne tür işlerin peşinde olduğunu deşifre ettiğim Adalet Bakanı’nın gayrıresmi Basın Müşaviri Furkan Torlak… Daha önce grup seks ve uyuşturucu dosyasına adı karıştığı için Cumhurbaşkanlığı’ndaki görevinden istifa eden Furkan Torlak… Şimdi de elindeki yetkiyi defalarca yaptığı belaltı operasyonlar için kullanan Furkan Torlak…

Şimdi de tetikçileriyle beni susturabileceğini, korkutabileceğini, sindirebileceğini sanıyor.

Sizin ağababalarınıza teslim olmadım. Size hiç olmam. Cesaretiniz varsa kendiniz karşıma çıkın!"