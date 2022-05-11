Kaftancıoğlu kararı iktidarın kâbusu olabilir

11 Mayıs 2022 Çarşamba

“Eğer bugün buradan hapis kararı çıkarsa, yarın sanık sandalyesine oturtulacak çok kişi olur.”

Dedim ki, Canan Kaftancıoğlu’nun cezalandırılmasını isteyen dosya bir yıldan fazladır Yargıtay’ın masasında.

Dedim ki, eğer Yargıtay Başsavcılığı’nın istediği olursa CHP İstanbul İl Başkanı 13 aydan fazla cezaevinde kalabilir.

Dedim ki, seçime giden Türkiye’de kimse “Kaftancıoğlu kesinlikle tutuklanmaz” diyemiyor.

İşte bu yazımdan sonra çeşitli tepkiler ve duyumlar aldım. En kritik görüş de Yargıtay kulislerinden geldi. İlk cümlemde özetledim, şimdi açayım...

Dava dosyasına baktığınızda, Kaftancıoğlu’nun cezaevine atılmak istenmesinde “delil” ne? 2012-2017 yılları arasında Twitter’da attığı mesajlar. İşte “suç” 10 yıl önceki sosyal medya mesajlarında bulununca, Yargıtay’da farklı görüşler çarpışıyormuş.

Dosyanın cezayla sonuçlandırılmasını arzulayanlar olduğu kadar, uyutulmasını ve hatta bozulmasını savunanlar da varmış. Çünkü, eğer 10 yıl önceki mesajlardan hapis kararı verilirse, bunun olası sonuçlarından endişe ediliyormuş.

Hayır, sadece “Kaftancıoğlu’nun mağdur edilmesi CHP’ye yarar” görüşünden bahsetmiyorum.

Daha geleceğe bakan bir senaryo da dillendiriliyormuş.

Yargıtay içinde “Bir siyasetçi olan Kaftancıoğlu’na ceza verirsek emsal karar olur. Bu da yarın iktidar temsilcilerinin de eski sosyal medya paylaşımlarından dolayı yargılanabilmesinin yolunu açar” diye düşünenler varmış.

Bakalım, yüksek mahkemede hangi görüş ağırlığını koyacak...

SBK’DEN YENİ HABER

Sahi, ne oldu Sezgin Baran Korkmaz’ın akıbeti? Avukatı Murat Volkan Dülger ile görüştüm. Türkiye’ye mi ABD’ye mi iade edileceğinin temmuz ayında kesinleşmesini bekliyorlarmış. SBK avukatlarına “ABD’ye iade edilirsem benden bir Rıza Sarraf çıkmayacak. Bir şey bilmiyorum, bilsem de konuşmam” iddiasını sürekli yineliyormuş.

Bu arada... 11 aydır Avusturya’da tutuklu olan SBK’nin, kaldığı koğuşta Türk televizyon kanallarını seyrettiğini de öğrendim. Yani, kendisi hakkında yapılan yayınlardan haberdarmış. Ailesiyle ve avukatlarıyla Zoom programı aracılığıyla görüntülü konuşuyormuş. Kaldığı tutukevinden aranan avukatlar önce Türkçe bir anonsla “konuşmalarınız kaydediliyor” mesajı duyuyormuş.

Avukatları, Türkiye’ye gelirse SBK’nin serbest bırakılmasını ya da “kamuoyu baskısından dolayı” kısa bir süre tutukluluk geçirmesini bekliyor.

AKP WHATSAPP GRUPLARINDA BU KONUŞULUYOR

AKP’lilerin WhatsApp gruplarında konuşulanların onda biri ifşa olsa ortalık birbirine girer... Örnek mi? Binali Yıldırım üç gün önce Adana’ya gitti. Yanında AKP’li bakan da vardı, partinin kurmay isimleri de... Haliyle AKP Adana İl Başkanı Mehmet Ay da gelen isimlerin hep yanındaydı. Sosyal medyada Adana’da yapılan bu ziyaretin bolca fotoğrafı var.

Ancak bir de perde arkasında yaşandığı söylenen başka bir gerginlik konuşuluyor. Deniyor ki, o buluşmada Adanalı AKP İl Başkanı Mehmet Ay ile Adanalı AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu arasında ciddi bir protokol krizi yaşanmış. Hatta Binali Yıldırım da devreye girmiş. Olur bu, “Adanalılık” diyebilirsiniz...

Ama demeyen var, zira WhatsApp grupları kaynıyor. AKP il başkanının parti kurmayına olan öfkesini sosyal medya hesaplarından paylaşıp, hemen ardından sildiği ileri sürülüyor. Lakin ortadan kaldırılmadan ekran görüntüsünün alındığı AKP’liler arasında konuşuluyor.

Eğer o ekran görüntüleri doğruysa...

İl başkanı Ay, genel başkan yardımcısı Sarıeroğlu’nu “afra tafra yapmakla”, “fotoğraf çekimi sırasında önüne geçmekle” suçluyor. İddia edilen o mesajlara dair Adana İl Başkanı’nı aradım, basın temsilcisine de not bıraktım. Ancak bu satırlar yazılırken bir dönüş olmadı.