Barış Pehlivan yazdı: TRT STV yolunda

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde "TRT STV yolunda" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan bugünkü yazısında, Fethullahçıların kumpaslara zemin hazırladığı Samanyolu TV (STV) kanalındaki diziler üzerine günümüzde de TRT ile AKP'nin operasyonlarına hazırlık yapıldığına dikkat çekti.

Pehlivan, TRT'de yayınlanan "Teşkilat" dizisinde "terörist" karaktere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Geliyor gelmekte olan" sözünün söyletilmesini hatırlattı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Sır Kapısı, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Tek Türkiye, Şefkat Tepe, Kollama, Nizama Adanmış Ruhlar...

Eski STV dizileriydi saydıklarım. Fethullahçılar bu dizilerin senaryolarıyla neyi amaçlıyordu? Yargının tespitlerinden okuyalım:

“Kamuoyunu şekillendirme, yönlendirme, genel kanı ve algı yaratma görevi yerine getirildi. Bu şekilde ileriki dönemde yapılması planlanan soruşturma ve operasyonlara zemin hazırlamak için toplumsal algı ve genel kanı oluşturma amacı güdüldü.”

Şimdi...

TRT’deki “Teşkilat” dizisini düşünün... Karanlık bir karaktere Kılıçdaroğlu’nun “Geliyor gelmekte olan” sloganı söyletildi. Haliyle, çok kişi tepki gösterdi. RTÜK’ün CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşcı ise yapılanın “planlı bir algı operasyonunun parçası olduğunu” söyledi. Ve ekledi: “Demokratik faaliyetleri halkın gözünde terörle bağdaştırmaya çalışmak pervasızlıktır.”

Tam da burası önemli işte. Hatırlayın, kısa süre önce Arka Bahçe’de yazdım...

Seçime giden Türkiye’de muhalefet partisi yöneticilerine “terör” ve “casusluk” üzerinden operasyonlar gelebilirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun aynı sloganı Meclis’teki muhalefet sıralarına bakarak söylemesini de bu bağlamda düşünebilirdik.

Sözün özü... Böylesi kumpaslara hazırlık için zamanında STV dizileri kullanılıyordu. Şimdi benzer tezgâh TRT üzerinden devredeydi.