Barış sağlandı, dönüşte kavga çıktı: 2 ağır yaralı
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde husumetli iki aileden birinin üyeleri, yapılan barışın ardından evlerine dönerken girdikleri tarlada uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Kendilerini uyaran tarla sahipleri ile aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ağır yaralandı.
Hazro ilçesi kırsal Kırıkkaşık Mahallesi’nde, dün gece saatlerinde iki aile arasındaki husumet, karakol komutanının araya girmesiyle sona erdi.
Dağılan ailelerden birinin üyeleri evlerine dönerken, yolda girdikleri tarlada, uzun namlulu silahlarla ateş etti. Tarla sahibi bu kişileri uyarınca önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgada silahla vurulan E.K. ve M.K. ağır yaralandı.
HAYATİ TEHLİKELERİ VAR
Yaralılar, araçlarla Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtilirken, jandarma köyde geniş güvenlik önlemi aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
- Silifke'de sürpriz hasat: Tanesi 2,5 liradan satılıyor
- Malatya'da korkutan deprem!
- İstanbul adayı belli oldu!
- Elif Şafak’tan intihal kararına yanıt geldi!
- Devletteki AKP-MHP kavgası
- İnce, partisinin yol haritasını açıkladı
- 'Hizbullah denen terör örgütü...'
- Bakanlıktan ilk açıklama!
- Survivor kim elendi?