Barış sağlandı, dönüşte kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde husumetli iki aileden birinin üyeleri, yapılan barışın ardından evlerine dönerken girdikleri tarlada uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Kendilerini uyaran tarla sahipleri ile aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 11:46
Barış sağlandı, dönüşte kavga çıktı: 2 ağır yaralı
Abone Ol google-news

Hazro ilçesi kırsal Kırıkkaşık Mahallesi’nde, dün gece saatlerinde iki aile arasındaki husumet, karakol komutanının araya girmesiyle sona erdi.

Dağılan ailelerden birinin üyeleri evlerine dönerken, yolda girdikleri tarlada, uzun namlulu silahlarla ateş etti. Tarla sahibi bu kişileri uyarınca önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgada silahla vurulan E.K. ve M.K. ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Yaralılar, araçlarla Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtilirken, jandarma köyde geniş güvenlik önlemi aldı.


İlgili Haberler

Esenyurt’ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 'kripto para' ayrıntısı

Esenyurt’ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 'kripto para' ayrıntısı
'Rant kavgasıyla' gündeme gelen başkana 200 milyon TL'lik yetki

'Rant kavgasıyla' gündeme gelen başkana 200 milyon TL'lik yetki
Anbean kaydedildi... İki grup arasında tekme tokat kavga!

Anbean kaydedildi... İki grup arasında tekme tokat kavga!

En Çok Okunan Haberler