Barış sağlandı, dönüşte kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Yayınlanma: 26.01.2024 - 11:46

Güncelleme: 26.01.2024 - 11:47

Hazro ilçesi kırsal Kırıkkaşık Mahallesi’nde, dün gece saatlerinde iki aile arasındaki husumet, karakol komutanının araya girmesiyle sona erdi.

Dağılan ailelerden birinin üyeleri evlerine dönerken, yolda girdikleri tarlada, uzun namlulu silahlarla ateş etti. Tarla sahibi bu kişileri uyarınca önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgada silahla vurulan E.K. ve M.K. ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Yaralılar, araçlarla Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtilirken, jandarma köyde geniş güvenlik önlemi aldı.