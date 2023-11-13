Bartın'da otomobil devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
Bartın'da yol kenarına devrilen otomobildeki Engin Avcı (47) hayatını kaybetti; sürücü Aziz Gülüç (49) yaralandı.
Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki kavşakta, saat 03.00 sıralarında Bartın istikametine giden Aziz Gülüç yönetimindeki 74 BM 126 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarına devrildi.
KURTARILAMADI
İhbarla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Gülüç ile yanındaki Engin Avcı, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Avcı, kurtarılamadı.
Emekli maden işçisi olduğu öğrenilen Avcı'nın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Tedavisi devam eden Gülüç'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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