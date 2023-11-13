Otomobil tarlaya savruldu: Çok sayıda yaralı var!
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobilde 3’ ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Davulga beldesinde A.U. (39) yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya savruldu.
Olayda araçta yolcu olarak bulunan M.U. (71) F.U. (70) B.U. (31) M.E.U. (6) Z.S.K. (9) E.T.U. (8) yaralandı.
Yaralanan şahıslar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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