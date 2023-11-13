Kırıkkale'de otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki su kanalına düştüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 07:16
Kırıkkale'de otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Çorum- Kırıkkale karayolunun 62'nci kilometresinde, dün saat 22.00 sıralarında C.Ş. (66) yönetimindeki 06 AY 8838 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan G.Ş. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Kırıkkale

İlgili Haberler

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
Kırıkkale’de kaçak tütün ve içki operasyonu: 11 gözaltı

Kırıkkale’de kaçak tütün ve içki operasyonu: 11 gözaltı
Kırıkkale’de IŞİD operasyonu: 2 gözaltı

Kırıkkale’de IŞİD operasyonu: 2 gözaltı

En Çok Okunan Haberler