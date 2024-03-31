Güngören 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Güngören'de seçimi kim kazandı? Güngören Belediye başkanı kim oldu?
Güngören seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Güngören'de hangi aday ne kadar oy aldı? Güngören Belediye başkanı kim oldu?
Güngören yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP
Bünyamin Demir
CHP
Yüksel Yalçın
İYİ Parti
Huriye Pelin Sellitepe Turan
DEM Parti
Muzaffer Bozkurt
Yeniden Refah
İsa Çetin
Zafer Partisi
Alican Yılmaz
Saadet
Kamil Acar
Memleket
Tunca Tuncer
TİP
Gönül Işık
Büyük Birlik
Nazmi Kemaloğlu
HÜDA PAR
Said Aydın
DEVA Partisi
Erdem Işıklar
GÜNGÖREN'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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