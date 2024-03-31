Güngören 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Güngören'de seçimi kim kazandı? Güngören Belediye başkanı kim oldu?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:24

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:24

Güngören yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP

Bünyamin Demir

CHP

Yüksel Yalçın

İYİ Parti

Huriye Pelin Sellitepe Turan

DEM Parti

Muzaffer Bozkurt

Yeniden Refah

İsa Çetin

Zafer Partisi

Alican Yılmaz

Saadet

Kamil Acar

Memleket

Tunca Tuncer

TİP

Gönül Işık

Büyük Birlik

Nazmi Kemaloğlu

HÜDA PAR

Said Aydın

DEVA Partisi

Erdem Işıklar

GÜNGÖREN'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.