Başakşehir’de akıl almaz olay: Müşteri kılığında markete girdi, kolilerce kahve çaldı!
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde müşteri kılığında bir markete giren şahıs, 4 koli kahveyi poşete koydu. Kahve kolilerini çalarak kayıplara karışan hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen günlerde Başakşehir Altınşehir’de bulunan bir markette meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, müşteri kılığında markete giren şahıs gözüne koridorda bulunan kahve kolilerini kestirdi.
Telefonda konuşuyormuş gibi yapan şüpheli, 4 koli kahveyi poşete koyduktan sonra marketten hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, markete giren şahsın kahve kolilerini poşete koyduktan sonra hızla marketten çıkarak uzaklaştığı görüldü.
Etiketler: #Başakşehir #hırsızlık
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