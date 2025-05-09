Başakşehir’de akıl almaz olay: Müşteri kılığında markete girdi, kolilerce kahve çaldı!

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde müşteri kılığında bir markete giren şahıs, 4 koli kahveyi poşete koydu. Kahve kolilerini çalarak kayıplara karışan hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir’de akıl almaz olay: Müşteri kılığında markete girdi, kolilerce kahve çaldı!
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İHA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:31

Olay, geçen günlerde Başakşehir Altınşehir’de bulunan bir markette meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, müşteri kılığında markete giren şahıs gözüne koridorda bulunan kahve kolilerini kestirdi.

Telefonda konuşuyormuş gibi yapan şüpheli, 4 koli kahveyi poşete koyduktan sonra marketten hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, markete giren şahsın kahve kolilerini poşete koyduktan sonra hızla marketten çıkarak uzaklaştığı görüldü.


Etiketler: #Başakşehir #hırsızlık

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