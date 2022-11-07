Başkentte dehşet: Trafikte tartıştığı kişilerce bıçaklanan motokurye hayatını kaybetti

Ankara'da trafik magandaları dehşet saçtı. Korkunç olayda motokurye Samet Özgül, trafikte yol verme tartışmasında 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Özgül hayatını kaybetti

AA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 17:03
Başkentte dehşet: Trafikte tartıştığı kişilerce bıçaklanan motokurye hayatını kaybetti
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Başkentte trafikte tartıştığı kişilerce bıçaklanarak ağır yaralanan motokurye hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, motokurye Samet Özgül, önceki gün Keçiören'in Etlik semtinde trafikte yol verme yüzünden tartıştığı 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

KURTARILAMADI

Saldırıda ağır yaralanan Samet Özgül, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmayla, Özgül'e bıçakla saldıran 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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