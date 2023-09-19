Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi: Yaralılar var

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde İETT otobüsü devrildi. Yaralılar var. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 15:47
Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi: Yaralılar var
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Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde İETT'ye bağlı körüklü otobüs devrildi. Yolculardan bazılarının yaralandığı belirtilen kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otobüs tahliye edilirken, yaralanan yolcular çevredeki hastanelere götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. 

 


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