Başakşehir'de karbonmonoksit gazı aileyi zehirledi: Doktor öldü, eşi ve oğlu hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 02.11.2024 - 17:18

Güncelleme: 02.11.2024 - 17:18

Olay, sabah saatlerinde Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 10. Cadde üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zafer Nuhoğlu(81), Eşi Asiye Nuhoğlu(76) Oğlu Mert Nuhoğlu(47) ile birlikte solunum şikayeti ile hastaneye gitti. Burada muayene olduktan sonra kendilerini iyi hissettikleri söyleyerek evlerine döndü.

Sabah işe gitmeyen Doktor Zafer Nuhoğlu’nun asistanı ulaşamayınca komşuları ile iletişime geçti. Bu sırada ailesini ziyarete gelen Mert Nuhoğlu’nun eşi de komşuları arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Evin önüne gelen komşular aileden haber alamayınca kapıyı kırarak eve girdi. Komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve girdikleri esnada yoğun gaz kokusuyla karşılaşan komşuları aile üyelerinin üçünün de yerde baygın yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Doktor Zafer Nuhoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlenirken, anne Asiye Nuhoğlu ve oğul Mert Nuhoğlu hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemeleri sürüyor.