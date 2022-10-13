Başakşehir'de lisede yangın paniği

13 Ekim 2022 Perşembe, 12:53

İstanbul Başakşehir'deki Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünde yangın çıktı.

Yangın çıkan bölümden dumanlar yükseldi, öğrenciler öğretmenler tarafından tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Çalışmalar sırasında öğrenciler bahçede dururken, önlem amacıyla ambulanslar da hazır bekletildi.

Yangın okulda hasara yol açtı.

Öte yandan bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yangının çıktığı bölümün pencerelerinden dumanların yükselmesi ve öğrencilerin tahliye edilmesi yansıdı