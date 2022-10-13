Sultangazi'de çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Sultangazi'de 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Sultangazi'de iki katlı bir binanın elektrik panosunda yangın çıktı.
Yangında, merdiven boşluğunun dumanla dolması nedeniyle üst kattaki yurttaşlar mahsur kaldı.
Yan sokaktaki inşaatta çalışma yapan vinç operatörü, aracını yangın çıkan binanın önüne sürerek üst katta mahsur kalan yurttaşları kurtardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Dumandan etkilenen 4 bina sakinine sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Öte yandan yabancı uyrukluların kaldığı öğrenilen dairelerde, yangın nedeniyle bazılarının valizlerini alarak olay yerinden ayrıldıkları görüldü.
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