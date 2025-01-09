Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'da Sara gelişmesi!
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, tedbir amaçlı bugün yapılan idmana çıkmadığı iddia edildi.
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, sarı kırmızılıları endişelendirdi.
HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, tedbir amaçlı bugün yapılan idmana çıkmadı.
BUZ TEDAVİSİ YAPILDI
Başarılı oyuncunun günü buz tedavisi yaparak geçirdiği belirtildi. Cuma günü son durumuna bakılacağı ve gerekli görülmesi halinde MR'a gireceği ifade edildi.
Galatasaray, 12 Ocak Pazar günü deplasmanda Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #Gabriel Sara #galatasaray #antrenman
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