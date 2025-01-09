Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'da Sara gelişmesi!

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, tedbir amaçlı bugün yapılan idmana çıkmadığı iddia edildi.

Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'da Sara gelişmesi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 21:12

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, sarı kırmızılıları endişelendirdi.

HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, tedbir amaçlı bugün yapılan idmana çıkmadı.

BUZ TEDAVİSİ YAPILDI

Başarılı oyuncunun günü buz tedavisi yaparak geçirdiği belirtildi. Cuma günü son durumuna bakılacağı ve gerekli görülmesi halinde MR'a gireceği ifade edildi.

Galatasaray, 12 Ocak Pazar günü deplasmanda Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. 


Etiketler: #Gabriel Sara #galatasaray #antrenman

İlgili Haberler

Galatasaray, David Efianayi ile yollarını ayırdı

Galatasaray, David Efianayi ile yollarını ayırdı
Fransız basını duyurdu: Rennes'den Galatasaray'a Gouiri yanıtı!

Fransız basını duyurdu: Rennes'den Galatasaray'a Gouiri yanıtı!
Adı Galatasaray ile de anılıyordu: Fenerbahçe'den Danso'ya astronomik teklif!

Adı Galatasaray ile de anılıyordu: Fenerbahçe'den Danso'ya astronomik teklif!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler