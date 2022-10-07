Süleyman Soylu'nun siber uzmanları: Ev hanımı, taksici, marangoz, kuaför...

07 Ekim 2022 Cuma, 08:37

T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü köşe yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun isteği üzerine 500 kişilik personel alım listesinin 'torpilden büyük torpil var' denilerek değiştirildiğini ve siber uzman kadrolarında konuya çok uzak kişilerin bulunduğunu kaleme aldı.

"İddiaya göre; 500 kişilik personel alımının gerçekleşeceği dönemde, iktidar partisinin kadrolarından gelen taleplerle hazırlanan isim listeleri İçişleri Bakanlığı’na teslim edildi. İlk yazıda da aktardığım üzere son gün listeler birden değişiverdi" diyen Şardan, "Listeler Bakan Soylu’nun isteği üzerine yeniden hazırlandı. Soylu’nun “bunlar alınacak” talimatı sonrasında gelişmenin yakın çevrede duyulması krize neden oldu. AKP kadrolarının taleplerinin tamamına yakını liste dışı kaldı. Soranlara da “torpilden büyük torpil var” denildi" ifadelerini kullandı.

Şardan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Öte yandan siber uzmanların üç yıllık geçici süre için Siber Suçlarla Mücadele Dairesi’ne kurumla iş yapan özel bir firma üzerinden alındığı iddia ediliyor.

Bu noktada yeni ulaştığım bir diğer bilgi ise; bilişim uzmanı olarak alınan personelin devlete sunduğu yeterlilik sertifikalarının durumu.

İddiaya göre, işe gireceklerin bilişim uzmanı yeterliliklerini devlete ispat etmek için sundukları “mesleki sertifikaların” bir bölümü sahte olarak hazırlandı. Hatta bu işlem için aracı firma kullanıldı. Firma, anlaşmalı olduğu bir matbaaya söz konusu mesleki yeterlilik sertifikalarını bastırıp kuruma girecek adaylar adına doldurarak teslim etti.

Böylece bilişim konusunda hiçbir bilgisi ve yeterliliği olmayan adaylar, sertifika sahibi oluverdi!

Bu durumla bağlantılı olarak sıra geldi, önce 678 sayılı KHK ile önce Siber Suçlarla Mücadele Dairesi’ne geçici uzman statüsüyle alınıp sonradan da 696 sayılı KHK ile taşeronluktan daimi kadroya geçenlere.

Aldığım bilgiye göre, siberci uzman kadroları verilenler arasında gerçekten bilişim konusunda yetkinliği olan ancak torpille kuruma kapağı atanların yanında ev kadını, kuaför, marangoz hatta taksici bulunuyor.

Bilgisayar ve bilişimle hayatlarında hiç yolu kesişmemiş bu kişilerin kuruma siber uzman olarak alınması sıkıntıya da neden oldu kuşkusuz.

Görüştüğüm bir kaynağım, bilişim teknolojilerinden habersiz olan söz konusu siber uzmanları tanımlarken, “bilgisayarları açma / kapama düğmesinden açıp kapatıyorlardı” diyerek kuruma alımı yapılanların bilgi donanım eksikliğini esprili biçimde anlattı.

Oldukça sıkıntı bir dönemde Siber Suçlarla Mücadele Dairesi’nde uzman olarak görevlendirilen ancak uzmanlık yapmaya yetecek bilgisi olmayanlar, aynı dairede “altı aylık” özel eğitim aldı.

Torpilli siberciler, bu eğitim sonrasında gerçek siber suçlarla mücadele uzmanı olan polislerin yanında görev aldılar.

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Bu arada bir gelişme daha var siberci uzmanlar konusunda.

İddiaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Dairesi’nde ortaya çıkan tablo sonrasında 20’ye yakın mühendis ayrılmak için kuruma dilekçe verdi. Dilekçe veren mühendislerin büyük bölümünün, dairenin yazılım biriminde çalışanlardan arasında olduğu ifade ediliyor.

Yeri gelmişken, geçen yazıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yakınlarından daireye alınan siberci uzman olup olmadığını sormuştum. Soruya resmi bir yanıt gelmedi maalesef.

Ancak yine bana ulaşan bilgilere göre, Bakan Soylu’nun ailesinden bazı isimler siberci uzman yapıldı. Hatta bu isimlerden birisi kendi kardeşinin çocuğu. Bir diğeri dayısının oğlu. Yine annesi tarafından kimi yakınları Siber Suçlarla Mücadele Dairesi bünyesindeki kadroya alındı.

Tabii Bakan Soylu olur da süreci yürütenlerin torpilleri olmaz mı?

Mesela personel alımının yapıldığı dönem daire başkanı olan ve halen Emniyet İstihbarat Başkanı olan Akın Zaimoğlu’nun dört yakınının işe alındığı iddiası var. Hatta söz konusu yakınlarından birisi İstanbul Emniyeti bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nde halen görev başında.

Yine aynı dönemde Zaimoğlu’nun yardımcısı olan ve sonradan Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı olan Erdal Çetinkaya’nın üç yakını, Çetinkaya gibi daire başkan yardımcısı olan ve halen İstihbarat Başkan Yardımcısı olan Çetin Bozkuş’un da akrabası aynı kadrodan devlette işe başlatıldı.

Tablo böyle"