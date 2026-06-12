Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Nefretle saldırtıyor'

CHP'de tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen 9 milletvekili arasında bulunan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile ilgili TBMM'de süreç başlatıldı.

Atanan CHP yönetiminin, bu isimlerin partideki görevlerinden uzaklaştırıldığına ilişkin yazısının TBMM Başkanlığı'na ulaşmasının ardından, TBMM'nin internet sitesinden Başarır ve Günaydın'ın 'grup başkanvekili' unvanları da silindi.

"İKTİDARIN BİR OYUNU VE BİR PİYONU OLARAK GELDİ"

Yaşananlara ilişkin Halk TV'ye konuşan Başarır, mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik şunları söyledi:

"Bu düzene tahammül eden Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin evlatlarına, bu partinin Türkiye tarafından kabul gören isimlerine tahammül edemiyor. Tamamen bir organizasyon, iktidarın bir oyunu ve bir piyonu olarak geldi; nefretle saldırtıyor, arkadaşlarını hedef gösteriyor. Olacak şey mi bu efendim?"