Basın İlan Kurumu’nun yeni yönetmeliğinden ‘terör davası sürerken ilan kesintisi’ çıktı

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 07:29

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu, 13 Ocak’ta, resmi ilan ve reklamların gazete, dergi ve internet haber sitelerinde yayımını düzenleyen yeni Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’ni kabul etti.

Yönetmelik, önceki gün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin, “yayımlama hakkı yaptırımlarına dair istisnaları” içeren 114. maddesi dikkat çekti. Buna göre, süreli yayının içeriğinden sorumlu, imtiyaz sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, fiillerinden dolayı “anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar” ya da “terörle mücadele kanunu” kapsamındaki suçlar nedeniyle ceza davası açılırsa “resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı” kesilebilecek. Davanın sonucuna göre “telafi, mahsup ya da resmi ilan ve reklam yayımlama hakkının sona ermesine” de karar verilebilecek.

"ADETA KLAN HUKUKU"

Söz konusu düzenlemeye tepki gösteren hukukçu Doğan Erkan düzenlemenin suçun şahsiliği ve masumiyet karinesini ihlal ettiğini vurguladı. Doğan sözlerini şöyle südürdü:

“Siyasi iktidar bir kez daha tüm anayasal ilkeleri ayaklar altına aldı” dedi. Düzenlemenin, öncelikle suçların şahsiliği ilkesine aykırı olduğunu vurgulayan Erkan, “Öyle ki imtiyaz sahibinin veya tüzel kişi temsilcisinin eyleminden dolayı tüm basın kuruluşu ya da basılı eseri çıkaran kuruluş cezalandırılabiliyor. Adeta klan hukuku. Keza masumiyet karinesi de tanımıyor düzenleme. Zira ceza davası açılması, henüz sanığın masumiyet karinesinin korunduğu bir aşamadır ve anayasanın 38. maddesine göre suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz” diye konuştu. Erkan, kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmaksızın suç isnat edilen kişinin kendisinin değil, temsil ettiği basın kuruluşunun cezalandırılacağına işaret ederek “Cezai düzenleme ve yaptırım içeren böyle bir hüküm yönetmelikle ihdas edilemez. Ancak kanunla düzenlenebilir. Suç ve cezaların kanuniliği ilkesi de düzenlemeyle ihlal edilmiş oluyor. Seçim takviminin yaklaştığı da göz önüne alındığında, özellikle muhalif basının bu düzenlemeyle ekonomik kıskaca alınmak istendiği aşikâr” ifadelerini kullandı.

ERKILINÇ’TAN ‘HEPİMİZİN YÖNETMELİĞİ’ SAVUNMASI

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç ise sosyal medya hesabından söz konusu yönetmeliği savundu. Erkılınç, paylaşımında, “Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından sahaya yansımalarını müdürlerimizle değerlendirdik. Yönetmeliğin, basınımızın genelinde olumlu karşılanmasından büyük mutluluk duydum. Hepimizin yönetmeliği olsun istiyorduk, çok şükür öyle de oldu” ifadelerini kullandı.