Başından vurulmuştu... 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

Mazıdağı'nda 4 gün önce başından vurulan İdem Y., tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Soruşturma kapsamında İdem Y.'nin 4 akrabası gözaltına alınmıştı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:01
Başından vurulmuştu... 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!
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Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde ikamet eden ve evinin bahçesindeki lavaboya gitmek için dışarı çıkan 18 yaşındaki İdem Y., 12 Şubat'ta köyde bulunan caminin yanında başından vurulmuş halde bulundu.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İdem Y., ağır yaralı olarak Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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İdem Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybederken, aynı köyde ikamet eden 4 akrabası gözaltına alındı. İdem Y.’nin cenazesinin Kocakent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesinin devam ettiği aktarıldı.


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