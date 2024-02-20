Başından vurulmuştu... 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!
Kızıltepe ilçesinde 6 gün önce başından vurulan M.Ş.T., tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi 326 Sokak’ta 15 Şubat'ta M.Ş.T. adlı şahıs, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden M.Ş.T., 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
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Saldırının ardından kaçan şüpheli yakalanmış ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklamıştı.
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