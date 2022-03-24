Başkan Aras: Alnımız açık, başımız dik

24 Mart 2022 Perşembe, 12:08

Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görevliyken görev yeri değiştirilen bir personelin iddiaları doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak cumhuriyet savcılığınca talep edilen belgeler üzerinde emniyet tarafından başlatılan inceleme devam ederken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Başkan Aras, Bodrum Belediyesi’nde yapılan her işlemin şeffaf ve hukuka uygun olduğunu belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

“Konuya ilişkin olarak hakkında suçlamada bulunulan her hangi bir personel ve yöneticimiz yoktur. Dolayısıyla gözaltına alınan bir personel ya da yöneticimizde bulunmamaktadır. Bodrum Belediyesi, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla yönetilmektedir ve yapılan bütün işlemler mevzuat ve hukuka uygun olup her türlü denetime açıktır.”

Belediyede yapılan işlerin hiçbirinde şaibe olmadığını belirten Başkan Aras, “İnceleme kapsamında 7 dosya ile ilgili iddialar var. Belediyemiz Teftiş Kurulu Müdürlüğü de iddialarla ilgili soruşturma başlatmıştı. İncelemelerimiz bu doğrultuda devam ediyor. Bizim alnımız açık başımız dik. Hiçbir şekilde usulsüz bir işleme imza atmadık, atmayız. Belediyemizin işlemleri tamamen hukuka uygundur. Sarihtir, şeffaftır.” dedi.