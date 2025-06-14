Başkan Ferdi Zeyrek hayatını kaybetmişti: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesinin ardından Büyükşehir Meclisi 17 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 15.00’te olağanüstü toplanacak.

Toplantı Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Seçim, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda meclis üyelerinin katılımıyla gizli oylama yöntemiyle yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, CHP'nin 61, AKP'nin 15 MHP'nin 11 ve İYİ Parti'nin bir olmak üzere 88 üyeden oluşuyor. Seçimde ilk turda başkanın seçilebilmesi için 3’te 2 çoğunluk gerekiyor. Bu sayıya ulaşılamaması halinde, ikinci ve üçüncü turlarda salt çoğunluk aranacak.