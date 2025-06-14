Elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek için yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü hakkında tutuklama kararı verildi.
Son Dakika... Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek için yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
14.06.2025 14:36:00
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Haber Merkezi
Son dakika haberi... Elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek için yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
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