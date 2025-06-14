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Son Dakika... Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Son Dakika... Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

14.06.2025 14:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek için yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek için yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü hakkında tutuklama kararı verildi. 

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