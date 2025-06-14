Ferdi Zeyrek...

Eski belediye başkanına yaklaşık yüzde 30 oy fark atarak “75 yıl sonra Manisa’yı CHP’ye kazandıran” başkan.

Seçilir seçilmez kolları sıvadı ve hızlı bir başlangıç yaptı. Tespit ettiği tüm eksiklikleri adım adım tamamladı. Projeleri ile her yerde adından söz ettirdi. En güzeli de Manisalılar verdiği oyların doğru isim olmasının mutluluğunu yaşıyordu.

Ne yazık ki evindeki kazada hayatını kaybetti. Tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Zeyrek, beklenmedik ölümü ile yalnızca 1 yıl 2 ay görev yapsa da hem Manisa hem de Türkiye’nin siyaset tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Ferdi Zeyrek ile Manisa’daki söyleşide tanıştım. Sohbet etme şansını buldum. Vahim kazadan iki gün önce de telefonda konuştuk.

Çünkü bana belediyedeki yolsuzlukları anlattı.

Teftiş kurulunun yaptığı tespitleri savcılığa bildirdiğini ancak hiçbir işlem yapılmadığını anlattı.

Ulaştım bu bilgilere.

Bu yazıda giriş yapalım ayrıntılarını sonraki yazılarımızda anlatırız.

Mesela 2023 yılında belediye yöneticileri tarafından gerçeğe aykırı-hayali araç plakası üretilmiş.

Daha sonra mahalli idareler seçimleri öncesinde üretilen bu hayali plakalar üzerinden seçim çalışması yapılan bazı araçların akaryakıtlarının belediye bütçesinden ödendiği, resmi kayıtlarda ve belgelerde sahtecilik yapıldığı anlaşılmış.

Belediyenin zarara uğratıldığı, üçüncü kişilere haksız menfaat temin edildiği teftiş kurulu tarafından tespit edilmiş.

Mesela bakın Manisa’da “muhtelif mahallelerde içme suyu ve kanalizasyon inşaatı yapım işi” kapsamında ihale düzenlenmiş.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi öncesinde ihaleyi alan firmaya yüksek miktarlarda hak ediş düzenlendiğine dair iddialar üzerine, MASKİ Teftiş Kurulu müfettişleri tarafından detaylı bir inceleme gerçekleştirilmiş.

Teknik ekip ve bilirkişiler tarafından yapılan titiz değerlendirme sonucunda, 33 milyon TL (KDV dahil) tutarında kamu zararı tespit edilmiş.

“Kardeşim bunlar nasıl tespit edilememiş” diye sorabilirsiniz, nedeni de aslında belli.

Çünkü Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin tüzel kişiliğinin oluşturulduğu Nisan 2014 tarihinden Mart 2024 ayına kadar 10 yıl süresince, büyükşehir teftiş kurulunca hiçbir ihalenin incelenebilmesi-araştırılması için önceki dönem büyükşehir belediye başkanı tarafından hiç onay-izin verilmemiş.

Belirtilen dönemde büyükşehir belediyesi teftiş kurulunun sadece personel hakkındaki disiplin-idari soruşturmaları yürüttüğü, teftiş kurulunca başkaca inceleme-soruşturma yürütülmediği tespit edilmiş.

Bakın kapalı spor salonu ve yüzme havuzu inşaatına; 2016 yılında onaylı mimari, statik, mekanik ve elektrik projesi olmadan ve zemin etüdü de hiç yaptırılmadan uygun olmayan zemin üzerine tesisin inşaatına başlanılmasına izin verilmiş.

Belirtilen yere teknik olarak inşaat yapılmaması gerekirken tesisin tamamlandığı, tesisin kabulü yapıldıktan iki ay sonra zeminin kayması ve oturması nedeniyle yüzme havuzunda çatlamalar meydana geldiği görülmüş.

Binada çökmeler olduğu, spor salonu ve yüzme havuzunun kullanılamadığı, halen atıl vaziyette ve kullanılamaz durumda olduğu, kapalı spor ve yüzme havuzu inşaatı için 2016-2017 döneminde toplam olarak büyükşehir belediyesi bütçesinden 9 milyon 700 bin TL ödendiği görülmüş.

Dahası burada işin kabul edilmemesi gerekirken kabul edildiği, belediyenin zarara uğratıldığı, aynı tesisin bugün itibarıyla yaklaşık olarak 500 milyon liraya ancak yapılabileceği belirlenmiş.

Akıl alır gibi değil.

Yine başka örnek 2023 ve 2024 yıllarında bir yapım işinde yaklaşık maliyet 10 milyon 700 bin TL tutarında olması gerekirken 19 milyon 500 bin üzerinden hesaplanarak ihaleye çıkılmış.

Yapılan incelemelerde yapım işinde yanlış yöntemler nedeniyle ihalenin yaklaşık olarak 10 milyon TL daha yüksek bir bedel ile 20 milyon 900 bin TL üzerinden yükleniciye verildiği anlaşılmış.

Dolayısıyla gerçeğe aykırı yaklaşık maliyet cetveli düzenlendiği, belediyenin zarara uğratıldığı, yükleniciye haksız menfaat temin edildiği tespit edilmiş.

Bu tespitler savcılığa intikal etmiş ama Ferdi başkan ile konuştuğumda daha herhangi bir adımın atılmadığını belirtmişti.

Evet yolsuzluk tespitleri müfettiş raporları ile tespit edilip bildirilmiş.

Ama ne Ankara’da ne benim yazdığım onlarca diğer belediyede olduğu gibi bu usulsüzlüklerle ilgili bir tazmin süreci de bir hukuki süreç de başlatılmıyor.

Yargı samimiyse Ferdi başkanın başlattığı işi yarım bırakmamalı.