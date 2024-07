Başkan Tugay: Dayanışma içinde olacağız ama tasarrufu bırakmayacağız

Yayınlanma: 29.07.2024 - 13:55

Güncelleme: 29.07.2024 - 13:55

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerde düzenlediği koordinasyon toplantılarını Bayındır’da sürdürdü. Bayındır Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya Başkan Dr. Cemil Tugay, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Zeki Yıldırım, Şükran Nurlu, Çağatay Güç, Ertuğrul Tugay ve Prof. Dr. Pınar Okyay, ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayındır Belediyesi bürokratları katıldı. Koordinasyon toplantısında ilçedeki çöp konteyneri, altyapı, köy yollarının yenilenmesi, yağmur suyu kanalı çalışmaları, sathi kaplama, belediye hizmet binası, vektörle mücadele, içme suyu gibi konular masaya yatırılarak yol haritası belirlendi.

“PLANLAMAYI İYİ YAPALIM”

Başkan Tugay, “6 ayda bir buluşup hep beraber ne yapıyoruz, çalışmalarımızı nasıl koordine ediyoruz, bunları konuşacağız. Biz, önce temel belediyecilik hizmetlerimizi olması gereken en iyi seviyeye getirelim istiyoruz. Beraberinde sosyal yardım çalışmalarını geliştirelim. Önümüzdeki dönem planlama, altyapı ve şehrimizi kalkındırmak için çalışmalar yürüteceğiz. Kendimize bir yol haritası çizelim. Önceliklerimizi belirleyelim ve hedefimize ulaşmak için çalışalım. Planlama her şeyin başı. Planlamamızı iyi yaptığımız sürece her şey yolunda gidecektir. Türkiye’deki ekonomik sıkıntılar herkesin malumu. Bu duruma karşı her zaman dayanışma içinde olacağız. Ama olması gerektiği kadar tasarruf sağlayacağız. Arkadaşlarımızla birlikte üstümüze ne düşüyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

“BAŞARININ ANAHTARI BİRBİRİMİZDEN HABERDAR OLMAMIZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ilçe belediyeleri ile doğru iletişim kurabilmesi için dijital ortamda platform oluşturulması gerektiğini ifade eden Başkan Tugay, “Bu dönemde başarılı olmamızın anahtarlarından birisi, birbirimizin çalışmalarından haberdar olmamız. Bunun için dijital olanakları olabildiği kadar kullanacağız. Teknoloji şirketimiz yapay zeka ile ilgili çalışmaya devam ediyor. Sizin kendi ilçenizde elde ettiğiniz verilerin dijital ortama aktarılması gerekiyor. Bu sistemi beraber geliştirelim. Ama bu dijital dönüşüm işini kesinlikle sahiplenmeniz gerekiyor. Biz bu konuda eğitim ve program desteği verebiliriz. Bundan sonraki süreçte olacak teknik aksaklıkları da beraber takip edebiliriz” diye konuştu.

BAŞKAN SAKARSU: BELEDİYEYİ 450 MİLYON LİRALIK BORÇLA DEVRALDIK

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, “Bayındır’a gelip bizim taleplerimizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Maalesef belediyemizi 450 milyon liralık borçla devraldık. Borçlara karşı dengeleri kurmaya, çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz” dedi.