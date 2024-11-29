Evli çiftin hayatını kaybettiği feci kazada yeni gelişme!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde evli çiftin ölümüne neden olan sürücü yakalandı. Tutuklanan sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Evli çiftin hayatını kaybettiği feci kazada yeni gelişme!
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İHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 15:53

Kaza, dün akşam saatlerinde D-650 karayolu Darıçayırı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 54 TR 892 plakalı otomobil ile Ali Küntaş hakimiyetindeki 54 AN 805 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından 54 TR 892 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Küntaş ve eşi Zeynep Küntaş’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

HEM ALKOLLÜ HEM DE EHLIYETI YOK

Jandarma ekipleri, kazanın ardından kayıplara karışan sürücünün A.B. olduğunu tespit etti. A.B’nin alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Gözaltına alınan A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, öğle namazına müteakip Darıçayırı Merkez Cami’de kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Etiketler: #sakarya #sürücü #evli #kaza

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