Başkentte 'sahte ihale' dolandırıcılığı: Çok sayıda gözaltı kararı!
Kendilerini bakanlık personeli olarak tanıtarak sahte ihale vaadiyle yurttaşları dolandıran 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu, kendilerini "istihbarat görevlisi" ve "bakanlık personeli" olarak tanıtarak deprem konutlarının yeniden inşa edilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ihale verileceği vaadi ile mağdurları dolandıranlara yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma çerçevesinde "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği tespit edilen M.K., A.S., N.K., E.Ş., F.G.G. , M.F.B., R.K. ve Z.O. adlı şüpheliler hakkında eş zamanlı olarak gözaltı kararı alındı.
Kararın ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: #Ankara #dolandırıcılık #ihale #sahte
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