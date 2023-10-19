İstanbul'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 19.10.2023 - 12:08

Güncelleme: 19.10.2023 - 12:26

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda ilçedeki birçok otoban kenarını, yan yolları ve yeşillik alanları havadan kontrol eden ekipler, Fatih Mahallesi'nde bulunan yeşillik alana çok sayıda kişinin girdiğini belirledi.

Havadan gerçekleştirilen kontrolde, biri beyaz tulum giyen iki kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

Şüpheliler S.K. ile O.K. gözaltına alınırken, S.K'nin uyuz hastası olduğu için beyaz tulum giydiği anlaşıldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 22 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 775 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.