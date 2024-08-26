Batman'da acı olay: 5 yaşındaki çocuk oyun oynarken damdan düştü
Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kesiksu köyünde oyun oynayan 5 yaşındaki bir çocuk damadan düşerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Batman’ın Gercüş lçesine bağlı Kesiksu köyünde meydana geldi.
5 yaşındaki Z.T. isimli kız çocuğu, 2. katta bulunan evin damında oyun oynarken dengesini kaybederek yere düştü.
Z.T. kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
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