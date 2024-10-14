Batman'da bir AVM'ye mahkeme kararıyla kayyum atandı

Yayınlanma: 14.10.2024 - 18:28

Güncelleme: 14.10.2024 - 18:34

Batman'da 25 ortaklı Batman Petrolcity AVM mahkemelik oldu.

Mahkeme süreci ile ilgili basına yansıyan iddialar üzerine Petrolcity AVM ortaklarından Ahmet Oran açıklama yaptı. Yapılan tüm girişimlerden sonuç alınamadığını, şirketin mahkeme kararlarına rağmen dürüst bir yönetim sergilemediği ve azınlıkta kalan ortakları yok farz etmeye devam etmesi nedeniyle şirketin feshini talep ettiklerini öne süren Oran, bu davada mahkeme şirketin işlemlerinin denetiminin gerçekleştirilebilmesi için kayyum atandığını söyledi.

Batman'a çok ortaklı bir yapı ile hem ortaklık kültürünü kazandırma hem de istihdam sağlama amacıyla başladıkları büyük bir yatırımın, belirli kişilerce şirketin ele geçirilmesi operasyonuna dönüştüğünü savunan Oran, bu tür yönetim ve yaklaşımların şehre gelecekte de çok ortaklı yapıların kurulmasına ciddi anlamda kötü örnek olacağını, yaşananlardan bu bakımdan üzüntü duyduklarını, ama halkın gerçeği bilmesi gerektiğini, haklarını aramaya, şirket yönetimini hukuka uygun davranmaya zorlamaya ve sonuç alana kadar hukuk çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi.