Batman’da feci kaza... Kontrolden çıkan araç takla attı: Yolcu kopan kapıdan dışarı fırladı!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 07:42

Güncelleme: 04.10.2023 - 07:44

Batman kent merkezi Gültepe Kavşağı’nda seyir halinde ilerlemekte olan hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çarparken hafif ticari araç takla attı.

BİR YOLCU DIŞARI FIRLADI

Takla atan araçtan 1 yolcunun kopan kapıdan dışarı fırladığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri takla atan araçta sıkışan bir başka yolcuyu araçtan kurtardı.

1’i ağır 3 yaralı sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.



