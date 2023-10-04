Batman’da feci kaza... Kontrolden çıkan araç takla attı: Yolcu kopan kapıdan dışarı fırladı!
Batman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Batman kent merkezi Gültepe Kavşağı’nda seyir halinde ilerlemekte olan hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çarparken hafif ticari araç takla attı.
BİR YOLCU DIŞARI FIRLADI
Takla atan araçtan 1 yolcunun kopan kapıdan dışarı fırladığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri takla atan araçta sıkışan bir başka yolcuyu araçtan kurtardı.
1’i ağır 3 yaralı sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayşenur Arslan gözaltına alındı!
- Halk TV'den 'Ayşenur Arslan' kararı
- Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu
- Erkan'dan '500 TL' çıkışı!
- Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
- Enflasyon yılın zirvesinde!
- ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Bahçeli'den kürsüde 'Soylu' mesajı
- THY 'ucuz bilet' kampanyası başlattı
- Bilim insanları tescilledi: Bu şarkı kaygıyı azaltıyor!