Batman'da iki ayağını da çapa makinesine kaptıran genç kurtarılamadı!
Bölükkonak köyünde tarlada çalışan 20 yaşındaki İsa Tarhan, dengesini kaybetti ve iki ayağını da çapa makinesine kaptırdı. Ağır yaralanan Tarhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bölükkonak köyünde çapa makinesi ile tarlayı çapalayan İsa Tarhan (20), dengesini kaybederek iki ayağını da çapa makinesine kaptırdı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Tarhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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