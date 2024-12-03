Batman'da iki ayağını da çapa makinesine kaptıran genç kurtarılamadı!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 08:47

Güncelleme: 03.12.2024 - 10:00

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bölükkonak köyünde çapa makinesi ile tarlayı çapalayan İsa Tarhan (20), dengesini kaybederek iki ayağını da çapa makinesine kaptırdı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Tarhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.