Batman'da otomobille çarpışan motosikletli öldü

Batman'da, kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletteki Sami Yıldız (45), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
03 Ekim 2022 Pazartesi, 11:06
Batman'da otomobille çarpışan motosikletli öldü
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Feci kaza, gece Batman-Diyarbakır yolu Esentepe köprülü kavşakta meydana geldi. Sami Yıldız'ın kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

KURTARILAMADI

Yıldız, çarpışmanın etkisi ile savrularak yola düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Yıldız'ın cansız bedeni, incelememe sonrası hastane morguna kaldırıldı. Yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavisi tamamlanan sürücü, gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


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