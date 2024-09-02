Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Batman’da polis ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 11:37
Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasadışı silah ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda takibe alınan bir TIR’da arama yapıldı.

Aramada, birleştirildiğinde atıma hazır olan 269 tabanca ile 33 tabanca gövdesi ve 9 bin 557 tabanca parçası ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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