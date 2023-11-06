Batman'da sosyal medya dolandırıcılığı: 4 tutuklama

Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:07

Güncelleme: 06.11.2023 - 17:08

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden 'market çeki', 'hediye çeki' ve 'bakanlık yardımı' vaadi ile dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Mağdurlar ile sosyal medyadan iletişim kurup GSM hatlarına gelen şifre bilgilerini isteyen şüphelilerin ele geçirdikleri banka ve kredi bilgileri ile harcama yaparak, 16 kişiyi 110 bin 516 lirası dolandırdığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, 8 şüpheliyi operasyon ile gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.