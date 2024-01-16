Batman’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Yayınlanma: 16.01.2024 - 14:02

Güncelleme: 16.01.2024 - 14:07

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda; 217,09 gram bonzai uyuşturucu madde, 16,89 gram skunk ve öğütücü aparatı, 1 tabanca, 1 şarjör, 4 fişek ve 8 bin 970 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” yapmak suçundan tutuklandı.