Batman’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Batman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 14:02
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda; 217,09 gram bonzai uyuşturucu madde, 16,89 gram skunk ve öğütücü aparatı, 1 tabanca, 1 şarjör, 4 fişek ve 8 bin 970 TL ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” yapmak suçundan tutuklandı.


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